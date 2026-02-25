В Кремле озвучили самый сложный вопрос на переговорах по Украине

Песков: Вопрос территорий на переговорах по Украине является самым сложным

Вопрос территорий на переговорах по урегулированию конфликта на Украине является самым сложным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, интервью с ним опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

«Вопрос территорий самый сложный. И, конечно, каким-то серьезным встречам должна предшествовать очень скрупулезная работа на экспертном уровне», — объяснил официальный представитель Кремля.

По его словам, в настоящее время Киев не ищет пути урегулирования конфликта. Песков подчеркнул, что на данный момент украинские власти прилагают все силы для поиска вариантов раскассирования переданных странами Европы средств.

Пресс-секретарь российского лидера вместе с тем оценил идею встречи Путина с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Он отметил, что это возможно в рамках финализации будущей сделки по урегулированию конфликта.