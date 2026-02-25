В Кремле оценили идею встречи Путина, Трампа и Зеленского

Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского возможна для финализации сделки

Встреча президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможна для финализации будущей сделки по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Ну, наверное, здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только если финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», — отметил представитель Кремля.