19:56, 25 февраля 2026

В Кремле рассказали о смысле встречи Путина и Зеленского

Песков: Смысл встречи Путина и Зеленского под вопросом
Алевтина Запольская
Фото: Григорий Сысоев / POOL / ТАСС

Смысл встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского находится под вопросом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, камнем преткновения остается нынешняя переговорная позиция Киева. «Есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию», — рассказал он.

Песков отдельно отмечает, что заявления Зеленского за последнюю неделю лишь подтверждают сохранение Киевом такого курса в переговорном процессе.

Ранее Владимир Зеленский решил организовать встречу с Владимиром Путиным. Сообщалось, что украинский лидер захотел увидеться с президентом России в Женеве.

