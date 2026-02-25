Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 25 февраля 2026Наука и техника

В Польше оценили экспортный потенциал «российской HIMARS»

Defence24: РСЗО «Сарма» позволит России занять новый сегмент рынка
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Новая реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма», которую в феврале впервые представили за рубежом, позволит России занять новый сегмент оружейного рынка. Экспортный потенциал РСЗО оценило польское издание Defence24.

Систему, которую сравнивают с американской РСЗО HIMARS, презентовали в ходе выставки World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Отмечается, что песочная окраска выставочного экземпляра указывает на ориентацию машины на ближневосточный рынок. Также в публикации допустили, что «Сарму» предлагают странам Африки.

Автор подчеркнул, что Армии России «Сарма» обходится примерно в 1,9 миллиона долларов, а зарубежным заказчикам придется заплатить еще больше. По его словам, в последние годы никто не приобретал тяжелые РСЗО «Смерч» и модернизированные «Торнадо-С». «"Сарма" может стать очередной попыткой войти в этот сегмент рынка. Конкуренция здесь растет, поэтому продавать ее может быть еще сложнее, чем раньше», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Огненный дождь. Как российские огнеметы стали самым страшным оружием в мире
Огненный дождь.Как российские огнеметы стали самым страшным оружием в мире
13 октября 2023
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023

Ранее в феврале стало известно, что «Сарма» сможет оперативно получать данные о целях от комплекса управления «Планшет-А» на шасси бронеавтомобиля «Атлет».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия продвинулась в мирных переговорах с Украиной

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    В Польше оценили экспортный потенциал «российской HIMARS»

    Район российского города-миллионника погрузился во тьму

    На Западе назвали «человека, которого Зеленский должен опасаться»

    Роберт де Ниро расплакался из-за Трампа

    В ЕС пообещали предоставить огромный транш Украине «тем или иным путем»

    В сети появились кадры из бункера Зеленского

    Уиткофф сделал заявление про встречу Путина и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok