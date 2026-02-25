Реклама

Бывший СССР
09:32, 25 февраля 2026Бывший СССР

В Раде поблагодарили фон дер Ляйен за отказ называть дату вступления Украины в ЕС

Бужанский: Украина должна быть благодарна фон дер Ляйен за правду
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина должна быть благодарна председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен за отказ называть точную дату вступления страны в Европейский союз (ЕС). Об этом в Telegram заявил депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

«Читал в ленте массу упреков в адрес Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что не может назвать точную дату приема Украины в Евросоюз. Несправедливых упреков, потому что это тот случай, когда нужно быть благодарными ей за правду», — сказано в публикации.

Парламентарий объяснил, что председатель ЕК действительно не может назвать точную дату, так как в самом ЕС нет консенсуса относительно приема Украины в объединение. Кроме того, он выразил обеспокоенность тем, что навязываемые сейчас условия интеграции могут привести к «полной депарламентизации Украины».

«Нам нужно туда вступить, но не любой ценой, иначе мы навредим Украине и украинцам, а не откроем дорогу к чему-то лучшему», — подчеркнул Бужанский.

Ранее фон дер Ляйен отказалась обозначать дату вступления Украины в Европейский союз (ЕС) в ответ на соответствующее требование украинского президента Владимира Зеленского. «С нашей стороны назвать дату пока невозможно», — сказала она.

