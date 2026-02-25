Реклама

17:52, 25 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на обвинения в создании сети «троянских коней» в Европе

Сенатор Джабаров опроверг создание Россией сети «троянских коней» в Европе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Обвинения в том, что Россия создала сеть «троянских коней» в Европе, заключив сделки с недвижимостью, расположенной рядом с военными объектами, не стоит воспринимать всерьез, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Это просто обычные пакости. Уже не знают, в чем нас обвинить, — сказал политик. — Понятно, что никто этим никогда не занимался и не будет заниматься».

Он призвал не воспринимать подобные заявления и обвинения всерьез и подчеркнул, что Россия никогда бы не пошла на подобные шаги.

«Когда не складываются дела на поле боя, начинаются истории со сложными ходами, которые якобы придумывает Россия», — заметил Джабаров.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на работников трех европейских разведывательных агентств сообщило, что российские спецслужбы смогли путем заключения сделок с недвижимостью вблизи военных и гражданских объектов как минимум в десяти странах Западной Европы создать сеть «троянских коней» для проведения диверсий.

