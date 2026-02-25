Москалькова: Украина хочет обменять мирных курян на пособников терроризму

Украина хочет обменять удерживаемых ей мирных жителей Курской области на украинцев, задержанных за пособничество терроризму. Условия Киева назвала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что категория лиц, о которых говорит Украина, не равнозначна мирным курянам. «Речь идет о гражданских лицах, гражданах Украины, которые были задержаны за пособничество террористам, неонацистам, и в связи с этим в отношении них были возбуждены уголовные дела», — пояснила омбудсмен, подчеркнув, что многие из них находились или находятся под стражей.

Москалькова считает, что нельзя ставить на одну ступень украинцев, работавших против России и мирных россиян, которые не сделали Украине ничего плохого. Согласно официальным данным, на украинской территории остаются удерживаемыми еще 10 жителей Курской области.

Ранее Москалькова сообщила, что сначала удалось вернуть 96 граждан России и Украины, осужденных за пророссийские действия. По ее словам, эти люди сообщали о движении украинских войск и выступали в поддержку Москвы.