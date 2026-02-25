В России предложили изменить список профессий для альтернативной службы

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) предложило изменить список профессий, доступных для прохождения альтернативной гражданской службы. Об этом говорится на сайте министерства.

«Актуализация списка связана со вступлением в силу с начала года обновленного Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. В этот классификатор было добавлено около 1700 позиций, часть из которых теперь будет включена в перечень для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС)», — говорится в сообщении.

В частности, число медицинских профессий, доступных для АГС, увеличится более чем в три раза.

