22:35, 25 февраля 2026

В России предложили изменить список профессий для альтернативной службы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) предложило изменить список профессий, доступных для прохождения альтернативной гражданской службы. Об этом говорится на сайте министерства.

«Актуализация списка связана со вступлением в силу с начала года обновленного Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. В этот классификатор было добавлено около 1700 позиций, часть из которых теперь будет включена в перечень для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС)», — говорится в сообщении.

В частности, число медицинских профессий, доступных для АГС, увеличится более чем в три раза.

Ранее сообщалось, что уклонение от военной службы наносит вред обороноспособности государства, поэтому раскаяние обвиняемых в совершении этого преступления не является основанием для прекращения уголовного дела. К такому выводу пришел Верховный суд (ВС) России.

