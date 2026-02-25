Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:24, 25 февраля 2026Россия

В России предложили создать каталог региональных образов и орнаментов

Кузьмина предложила создать каталог региональных образов и орнаментов России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Первый заместитель руководителя Мособлархитектуры — главный архитектор Московской области Александра Кузьмина предложила создать каталог региональных образов и орнаментов России. Об этом сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Она отметила, что собранные в едином документе характерные для каждого региона образы позволят сохранить баланс между общенациональной и региональной идентичностью в российской архитектуре.

Кузьмина также считает, что архитектура представляет собой «идеологию в камне», города, здания и общий ансамбль передают суть происходивших событий, представляют жизнь и мышление эпохи.

Ранее стало известно, что в российских школах будут преподавать духовно-нравственную культуру. Сообщалось, что на уроках дети будут изучать жизнь, деятельность, поступки и личные качества выдающихся государственных и общественных деятелей в истории России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленский ведет себя как грубиян из корчмы». ЕС и Украина резко усилили давление на Венгрию. Сможет ли Орбан удержать власть?

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    В Москве допустили появление «пьяных» свиристелей

    Британского посла вызвали в МИД Грузии

    Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

    В России предложили изменить список профессий для альтернативной службы

    Лидеров ЕС упрекнули в готовности пожертвовать всем ради Украины

    В России предложили создать каталог региональных образов и орнаментов

    На Западе назвали ЕС проигравшей стороной из-за риторики по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok