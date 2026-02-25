В России рекордно выросли продажи машин с пробегом из одной страны

Аналитик Целиков: Chery, Geely и Haval показали резкий рост на вторичном рынке

В январе 2026 года на российском рынке было реализовано 27 300 легковых подержанных автомобилей китайского производства, что на 55 процентов превышает результат годичной давности (17 600 единиц). Доля «китайцев» в общем объеме увеличилась в январе до 6,3 процента (4,5 процента за весь 2025 год). Такие данные опубликовал аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Пятерка самых популярных марок на вторичном рынке в январе состоит из Chery (6156 единиц, рост на 57 процентов), Geely (4834 машины, рост на 41 процент), Haval (3684 автомобиля, рост на 47 процентов), Changan (1702 единицы, рост на 64 процента) и Lifan (1524 экземпляра, рост на 4 процента).

В модельном рейтинге с большим отрывом идет Haval Jolion. В январе россияне приобрели 1386 таких машин с пробегом, что на 91 процент больше, чем годом ранее. В тройку также вошли две модели Geely — Coolray (1093 автомобиля, рост на 72 процента) и Monjaro (927 штук, рост на 100 процентов). Замыкают топ-5 представители семейства Chery Tiggo — версия 7 Pro Max (897, рост на 140 процентов) и 7 Pro (871, рост на 78 процентов).

Аналитик объясняет такую динамику совокупностью факторов. Прежде всего, это эффект низкой базы — активный рост парка китайских автомобилей в России стартовал лишь в конце 2022 года.

«Во-вторых, рост можно объяснить активными продажами постгарантийных машин. Доля автомобилей 2023 года выпуска составляет почти треть рынка (32,1 процента). В то же время россияне довольно часто продают совсем свежие машины: на 2024 год выпуска приходится 21 процент, а на 2025-й — еще 3,4 процента продаж китайского "секонд-хенда"», — указал эксперт. Третьей причиной он назвал стремительное обновление модельных линеек.

