В России резко выросли продажи одного типа машин

«РГ»: В России на 15 процентов выросли продажи минивэнов на фоне падения рынка

В 2025 году российский рынок минивэнов стал единственным, показавшим рост на фоне общего падения автомобильных продаж. За отчетный период дилеры реализовали 8 700 таких машин, что на 13 процентов превышает показатели 2024 года, пишет «Российская газета» («РГ»), ссылаясь на исследование компании «Газпромбанк автолизинг».

Основная доля сделок пришлась на китайские марки. Безусловным лидером стал GAC M8. Россияне приобрели 1600 минивэнов, что на 23 процента больше, чем годом ранее. Эксперты объясняют динамику политикой дистрибьютора. Скопившиеся на складах машины 2024 — начала 2025 года предлагались клиентам с хорошим дисконтом — до 1,3 миллиона рублей, что понижала стоимость модели до 5,3 миллиона.

На второй позиции оказался гибридный Voyah Dreamer. Хотя общий объем реализации модели сократился на 15 процентов (до 1300 единиц), к концу года ситуация улучшилась — ежемесячно производитель стал продавать более 200 машин. Аналитики связывают оживление спроса с началом поставок машин липецкой сборки, на которые дилеры получили право оформлять государственную субсидию в размере до 925 тысяч рублей.

Гибрид Wey 80 идет третьим с резким ростом продаж на 602 процента, который ему обеспечили 688 проданных автомобилей. Электрический Zeekr 009 и гибрид Hongqi HQ9 потеряли 37 и 42 процента соответственно (449 и 136 единиц). Снижение спроса в этом случае эксперты объясняют высокой стоимостью моделей (от 7 до 8 миллионов рублей с учетом программ поддержки) и неопределенностью с ликвидностью на вторичном рынке.

Также в топ продаж попал самый доступный автомобиль рейтинга — Forthing Yacht (от 3,4 миллиона рублей), разошедшийся тиражом в 99 единиц. Далее расположились Denza D9 (71 машина, плюс 65 процентов) и Li Auto Mega (24 экземпляра).

