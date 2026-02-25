Реклама

Экономика
12:05, 25 февраля 2026Экономика

В России стали чаще всего подделывать два вида банкнот

ЦБ: Чаще всего в России подделывают купюры в 5000 и 1000 рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В России за год число поддельных денег в обращении упало на 20 процентов, до 6 тысяч 565 штук. Об этом сообщил Центральный банк.

По его данным, в 2025 году на миллион банкнот приходилась всего одна фальшивая. При этом 62 процента выявленных подделок пришлось на пятитысячные купюры, а 31 процент — на банкноты номиналом 1000 рублей.

Больше всего фальшивых денег выявлено в Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах.

Однако количество поддельных банкнот других стран подскочило на 44 процента. Всего удалось выявить 2 тысячи 703 подделки. В основном фальшивомонетчики предпочитали рисовать доллары.

Весной 2025 года сообщалось, что фальшивые доллары в России подделывают в 100 раз чаще, чем евро. При этом осенью 2024 года количество фальшивых долларов в России упало до исторического минимума.

