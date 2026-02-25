Реклама

В России впервые введут правила перевозок для туристических поездов

Правила транспортных перевозок для туристических поездов вступят в силу 1 марта
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В России впервые введут правила транспортных перевозок для туристических поездов — они вступят в силу с 1 марта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на приказ Минтранса РФ.

По нормативам, пассажир круизного транспортного состава не может делать промежуточные остановки по пути следования с продлением срока действия билета. Если человек решит прекратить поездку по собственной инициативе, то возобновить ее в другом поезде, который следует по аналогичному маршруту, он также не сможет.

При нарушении общественного порядка в пути клиента круиза могут лишить проезда без возврата средств. Сотрудники экспресса не могут высаживать из поезда детей до 16 лет, которые оказались в составе без сопровождения взрослых, даже если у них нет на руках билета.

Уточняется, что туристические поезда становятся для клиентов «отелем на колесах». В расписание маршрутов входят экскурсии, а в состав могут быть включены тематические вагоны.

Ранее стало известно, что в Шотландии разорился поезд из Гарри Поттера. Компания West Coast Railways, которой принадлежит экспресс, объявила, что расписания на 2026 год пока нет. До этого поезд ежегодно перевозил порядка 70 тысяч пассажиров.

