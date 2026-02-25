Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:29, 25 февраля 2026Мир

В СБ ООН разгорелся спор о национальности российского постпреда Небензи

Замглавы МИД Украины Беца поспорила в СБ ООН с Небензей о его национальности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: MFA Russia / Global Look Press

На заседании Совета Безопасности ООН разгорелся спор о национальности российского постпреда Василия Небензи, потомка казаков с запорожской фамилией. Его инициировала заместитель главы МИД Украины Марьяна Беца, запись встречи разместили на YouTube-канале DRM News.

«Если формально — я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник [постпред Украины в ООН]», — прокомментировал постоянный представитель России в ООН свое происхождение.

Небензя подчеркнул, что русские, украинцы и белорусы — все один народ, вне зависимости от того, в какой стране они проживают. «Национальность у нас общая, а вот веры — разные. Из Киевской Руси, которую вы продали за тридцать серебреников», — добавил он.

Беца поспешила возразить, что не считает Небензю украинцем. Она также не согласилась с его словами о том, что русские и украинцы — это один народ.

Ранее на ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что русские и украинцы — один народ, поэтому можно считать, что «вся Украина наша». Он подчеркнул, что РФ никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В СБ ООН разгорелся спор о национальности российского постпреда Небензи

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Замглавы МИД Украины поспорила с Небензей

    Уиткофф похвалил российскую делегацию

    Россиянка описала реальную жизнь в Европе фразой «в России ничем не хуже, а то и лучше»

    Назван самый сильный российский противник украинской «Бабы-Яги»

    Названы неожиданные проблемы кроссовера Lixiang

    Боящейся метеоризма во время секса женщине дали совет

    В России придумали замену Starlink

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok