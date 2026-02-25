Замглавы МИД Украины Беца поспорила в СБ ООН с Небензей о его национальности

На заседании Совета Безопасности ООН разгорелся спор о национальности российского постпреда Василия Небензи, потомка казаков с запорожской фамилией. Его инициировала заместитель главы МИД Украины Марьяна Беца, запись встречи разместили на YouTube-канале DRM News.

«Если формально — я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник [постпред Украины в ООН]», — прокомментировал постоянный представитель России в ООН свое происхождение.

Небензя подчеркнул, что русские, украинцы и белорусы — все один народ, вне зависимости от того, в какой стране они проживают. «Национальность у нас общая, а вот веры — разные. Из Киевской Руси, которую вы продали за тридцать серебреников», — добавил он.

Беца поспешила возразить, что не считает Небензю украинцем. Она также не согласилась с его словами о том, что русские и украинцы — это один народ.

Ранее на ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что русские и украинцы — один народ, поэтому можно считать, что «вся Украина наша». Он подчеркнул, что РФ никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.