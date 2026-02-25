Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:22, 25 февраля 2026Мир

В Сербии высказались о подготовке покушения на Вучича

Гашич: Подготовка покушения на Вучича — подстрекательство к свержению власти
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Подготовка покушения на президента Сербии Александра Вучича — подстрекательство к свержению власти. Об этом заявил министр обороны страны Братислав Гашич, сообщает РИА Новости.

«Каждая попытка физических угроз легитимно избранным представителям государства — это открытый удар по государству и конституционному порядку. Речь идет не об изолированном инциденте, но о последствиях многолетней, систематической кампании демонизации, рисования мишени и призывов к насилию», — сказал он.

По его словам, это результат многолетнего отравления публичного пространства, в котором безответственно призывают к свержению власти.

Ранее правоохранительные органы Сербии задержали в городе Кралево двух мужчин, которые хотели совершить насильственную смену власти путем покушения на президента страны и его семью. Стражи порядка вместе с сотрудниками агентства безопасности задержали подозреваемых в 200 километрах к юго-западу от Белграда. Задержанными оказались мужчины 1975 и 1983 года рождения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв удара ВСУ по химзаводу в российском городе выросло

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Мужчина отправился на пляж, сорвался с «Дьявольского обрыва» и не выжил

    Россиянам предложили скидки до 2,7 миллиона рублей на покупку новых машин

    Соседи рассказали о семье пропавшей в Смоленске девочки

    В Минске заявили о попытке втянуть Белоруссию в конфликт с Россией

    Названа любимая ипотека россиян

    Во Франции уличили фон дер Ляйен в тирании

    В России подешевел самый дорогой смартфон Samsung

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok