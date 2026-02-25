В Сербии высказались о подготовке покушения на Вучича

Подготовка покушения на президента Сербии Александра Вучича — подстрекательство к свержению власти. Об этом заявил министр обороны страны Братислав Гашич, сообщает РИА Новости.

«Каждая попытка физических угроз легитимно избранным представителям государства — это открытый удар по государству и конституционному порядку. Речь идет не об изолированном инциденте, но о последствиях многолетней, систематической кампании демонизации, рисования мишени и призывов к насилию», — сказал он.

По его словам, это результат многолетнего отравления публичного пространства, в котором безответственно призывают к свержению власти.

Ранее правоохранительные органы Сербии задержали в городе Кралево двух мужчин, которые хотели совершить насильственную смену власти путем покушения на президента страны и его семью. Стражи порядка вместе с сотрудниками агентства безопасности задержали подозреваемых в 200 километрах к юго-западу от Белграда. Задержанными оказались мужчины 1975 и 1983 года рождения.