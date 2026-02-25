Реклама

Наука и техника
15:19, 25 февраля 2026Наука и техника

В США признали отсутствие страха перед B-52

19FortyFive: Китай больше не боится бомбардировщиков B-52
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Air Force / Master Sgt. Lance Cheung / Handout / Reuters

Народно-освободительная армия Китая больше не боится полетов американских бомбардировщиков B-52 у своих границ, поскольку воздушная война изменилась. Отсутствие страха перед носителями ядерного оружия признали в публикации 19FortyFive.

Ранее в феврале четыре B-52 Военно-воздушных сил (ВВС) США приняли участие в совместных учениях с японскими истребителями. В течение двухдневных маневров бомбардировщики с сопровождением летали над Японским и Восточно-китайским морями, отрабатывая маневры на случай возможного военного столкновения с Китаем.

«В любой другой ситуации участие четырех бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, вызвало бы дрожь у китайских военачальников. Но, к сожалению, эти времена прошли. B-52 практически не представляют серьезной угрозы для Китая», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что характер современной воздушной войны изменился. Это доказывает специальная военная операция, в ходе которой авиация редко приближается к линии фронта.

Ранее в феврале стало известно, что в 2027 году компания Rolls-Royce поставит новые двигатели для B-52, которые позволят эксплуатировать самолет до его столетия.

