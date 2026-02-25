Daily Mail: Бойцы ВСУ расчленяли украинских военных для доказательства их гибели

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расчленяли погибших украинских военнослужащих. Об этом изданию Daily Mail заявил украинский военный.

По словам собеседника газеты, обращаться таким образом с телами бойцов ВСУ приходилось для доказательства их гибели. Мужчина рассказал, как однажды ему приказали отрубить стопу и кисть мертвому военнослужащему, чтобы впоследствии его родственники получили компенсацию.

«Мой друг-солдат обезглавил погибшего товарища, тело которого оказалось зажатым в обломках под обстрелом. Он сделал это, по его словам, чтобы мать друга поняла, что ее сын "действительно мертв", и похоронила его — часть его самого — по христианскому обряду», — добавил боец.

Ранее стало известно об обнаруженных в подвалах замерзших телах наемников ВСУ. Среди них были бойцы из Колумбии и других латиноамериканских стран.