Бывший СССР
14:06, 25 февраля 2026Бывший СССР

В ВСУ признались в расчленении украинских военных

Daily Mail: Бойцы ВСУ расчленяли украинских военных для доказательства их гибели
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расчленяли погибших украинских военнослужащих. Об этом изданию Daily Mail заявил украинский военный.

По словам собеседника газеты, обращаться таким образом с телами бойцов ВСУ приходилось для доказательства их гибели. Мужчина рассказал, как однажды ему приказали отрубить стопу и кисть мертвому военнослужащему, чтобы впоследствии его родственники получили компенсацию.

«Мой друг-солдат обезглавил погибшего товарища, тело которого оказалось зажатым в обломках под обстрелом. Он сделал это, по его словам, чтобы мать друга поняла, что ее сын "действительно мертв", и похоронила его — часть его самого — по христианскому обряду», — добавил боец.

Ранее стало известно об обнаруженных в подвалах замерзших телах наемников ВСУ. Среди них были бойцы из Колумбии и других латиноамериканских стран.

