Экономика
15:46, 25 февраля 2026Экономика

Венгрии и Словакии предложили способ обойтись без российской нефти

Еврокомиссия: Венгрия и Словакия могли бы получать нефть через Хорватию
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Вместо того чтобы зависеть от поставок нефти через Украину, Венгрия и Словакия могли бы получать этот углеводород по альтернативному маршруту, проходящему через Хорватию. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, Будапешт и Братислава уже получили соответствующее предложение от экспертной координационной группы ЕС. Отмечается, что новый вариант импорта исключает какие-либо поставки российской нефти. Углеводород будет доставляться морем и затем пойдет через Адриатический трубопровод, пропускной способности которого хватит для того, чтобы закрыть потребности Венгрии и Словакии. Впрочем, как уточнила Итконен, Хорватия якобы изучает юридическую возможность приема партий российской нефти с учетом санкций Европейского союза и Соединенных Штатов.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС планирует ввести запрет на импорт российской нефти сразу после парламентских выборов в Венгрии. В связи с этим он пообещал, что Будапешт не допустит реализации этого сценария.

