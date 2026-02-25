Венгрии и Словакии предложили способ обойтись без российской нефти

Еврокомиссия: Венгрия и Словакия могли бы получать нефть через Хорватию

Вместо того чтобы зависеть от поставок нефти через Украину, Венгрия и Словакия могли бы получать этот углеводород по альтернативному маршруту, проходящему через Хорватию. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, Будапешт и Братислава уже получили соответствующее предложение от экспертной координационной группы ЕС. Отмечается, что новый вариант импорта исключает какие-либо поставки российской нефти. Углеводород будет доставляться морем и затем пойдет через Адриатический трубопровод, пропускной способности которого хватит для того, чтобы закрыть потребности Венгрии и Словакии. Впрочем, как уточнила Итконен, Хорватия якобы изучает юридическую возможность приема партий российской нефти с учетом санкций Европейского союза и Соединенных Штатов.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС планирует ввести запрет на импорт российской нефти сразу после парламентских выборов в Венгрии. В связи с этим он пообещал, что Будапешт не допустит реализации этого сценария.