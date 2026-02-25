Реклама

15:33, 25 февраля 2026Мир

Венгрия разместит войска возле энергообъектов для защиты от Украины

Орбан: Венгрия разместит войска возле энергообъектов для защиты от Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия разместит войска и военную технику в близи энергообъектов для защиты от Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Военнослужащие и техника, необходимые для предотвращения нападений, будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов», — сказал он.

По словам главы венгерского правительства, полиция с увеличенным количеством сил будет патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления. Кроме того, он подчеркнул, что в районе, граничащем с Украиной, будут запрещены полеты беспилотников.

Ранее Орбан ответил на критику председателя Евросоюза Антониу Кошты в связи с отказом Будапешта поддерживать многомиллиардный кредит для Украины. Он уточнил, что для возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию «нет никаких технических препятствий», так как для этого требуется «только политическое решение Украины».

