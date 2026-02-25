Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:37, 25 февраля 2026Ценности

Возлюбленная Стэйтема прошлась по подиуму после критики злоупотребления филерами

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли прошлась по подиуму после критики внешности
Екатерина Ештокина

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли продефилировала на показе Burberry на Неделе моды в Лондоне после критики злоупотребления филерами. Материал публикует Daily Mail.

38-летняя манекенщица прошлась по подиуму в черной шубе из меха, подпоясанной кожаным ремнем. Помимо этого, звезда надела темные брюки и закрытую обувь на каблуках. В свою очередь ее 58-летний избранник наблюдал за демонстрацией коллекции осень/зима 2026 с первого ряда.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

Внешность Хантингтон-Уайтли вызвала споры в сети после выхода ее интервью для австралийской версии журнала Vogue. Тогда читатели издания обратили внимание на ее неестественные черты лица.

В январе возлюбленную Джейсона Стэйтема заметили в шапке-ушанке. Манекенщица проводила отпуск вместе с семьей на горнолыжном курорте в Австрии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленский ведет себя, как грубиян из корчмы». ЕС и Украина резко усилили давление на Венгрию. Сможет ли Орбан удержать власть?

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    В Британии указали Зеленскому на невозможность переломить ход конфликта с Россией

    В Госдуме отреагировали на возможную передачу Украине ядерного оружия

    В материалах дела Эпштейна не нашли сотни важных документов

    Возлюбленная Стэйтема прошлась по подиуму после критики злоупотребления филерами

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    Премьер Словакии пригрозил Украине

    В российском городе захотели переименовать улицу в честь Сталина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok