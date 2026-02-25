Возлюбленная Стэйтема прошлась по подиуму после критики злоупотребления филерами

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли прошлась по подиуму после критики внешности

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли продефилировала на показе Burberry на Неделе моды в Лондоне после критики злоупотребления филерами. Материал публикует Daily Mail.

38-летняя манекенщица прошлась по подиуму в черной шубе из меха, подпоясанной кожаным ремнем. Помимо этого, звезда надела темные брюки и закрытую обувь на каблуках. В свою очередь ее 58-летний избранник наблюдал за демонстрацией коллекции осень/зима 2026 с первого ряда.

Внешность Хантингтон-Уайтли вызвала споры в сети после выхода ее интервью для австралийской версии журнала Vogue. Тогда читатели издания обратили внимание на ее неестественные черты лица.

В январе возлюбленную Джейсона Стэйтема заметили в шапке-ушанке. Манекенщица проводила отпуск вместе с семьей на горнолыжном курорте в Австрии.