Врач предостерегла от мытья головы горячей водой

Врач Гедес предупредила о сухости кожи из-за мытья головы горячей водой

Дерматолог Синтия Гедес предупредила, что мытье головы горячей водой может привести к проблемам со здоровьем. Такое предостережение она сделала в разговоре с изданием Terra.

Как пояснила Гедес, горячая вода чрезмерно удаляет кожное сало, которое выполняет защитную функцию. В результате у человека могут возникнуть такие симптомы, как сухость эпидермиса, его шелушение и раздражение, подчеркнула она.

Кроме того, привычка мыть голову горячей водой чревата так называемым эффектом отскока, добавила специалистка. Кожа начнет выделять еще больше сала в ответ на тщательное очищение, поэтому голова будет быстро жирниться. К тому же, если ежедневно мыть волосы горячей водой, может усугубиться перхоть. В связи с этим врач посоветовала использовать исключительно теплую или прохладную воду.

