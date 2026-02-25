Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:30, 25 февраля 2026Забота о себе

Врач предостерегла от мытья головы горячей водой

Врач Гедес предупредила о сухости кожи из-за мытья головы горячей водой
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог Синтия Гедес предупредила, что мытье головы горячей водой может привести к проблемам со здоровьем. Такое предостережение она сделала в разговоре с изданием Terra.

Как пояснила Гедес, горячая вода чрезмерно удаляет кожное сало, которое выполняет защитную функцию. В результате у человека могут возникнуть такие симптомы, как сухость эпидермиса, его шелушение и раздражение, подчеркнула она.

Материалы по теме:
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022

Кроме того, привычка мыть голову горячей водой чревата так называемым эффектом отскока, добавила специалистка. Кожа начнет выделять еще больше сала в ответ на тщательное очищение, поэтому голова будет быстро жирниться. К тому же, если ежедневно мыть волосы горячей водой, может усугубиться перхоть. В связи с этим врач посоветовала использовать исключительно теплую или прохладную воду.

Ранее дерматолог Кунал Малик предупредил о негативном влиянии стресса на кожу. Из-за чрезмерного беспокойства, по его словам, могут появиться прыщи на лбу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор заявил об огромных потерях из-за атак ВСУ на российское приграничье

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Россия получила новый дальний управляемый боеприпас

    Знаменитая актриса налетела лицом на электропровод во время карнавала и попала на видео

    На россиян без причин напали неизвестные и жестоко избили

    Захарова рассказала о страшных последствиях помощи Запада Украине

    Доходы России от экспорта шампанского подсчитали

    Врач предостерегла от мытья головы горячей водой

    Российский пенсионер получил 12 лет колонии за прогулку с девочкой по пляжу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok