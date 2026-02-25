Реклама

11:29, 25 февраля 2026Забота о себе

Врач раскрыла внешний признак проблем с щитовидной железой

Врач Лебедева: Желтушный цвет лица указывает на проблемы с щитовидной железой
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, как заболевания щитовидной железы влияют на внешность. Внешний признак проблемы она раскрыла в своем Telegram-канале.

Первым сигналом проблем в работе щитовидной железы Лебедева назвала бледновато-желтушный цвет лица. По ее словам, такой оттенок кожи появляется, когда процесс превращения каротина в витамин А нарушен из-за нехватки гормона, вырабатываемого этим органом.

Врач добавила, что на недостаток этого гормона также могут указывать редеющие ресницы и выпадающие брови, особенно по внешнему краю. Еще один типичный признак — отечность лица из-за задержки жидкости.

По словам Лебедевой, когда щитовидная железа вырабатывает слишком много гормона, часто можно заметить нездоровый румянец и сильный блеск в глазах. Она объяснила, что избыток гормона ускоряет метаболизм и кровоток. Из-за этого кровь быстрее приливает к лицу и вызывает характерные изменения во внешности.

Ранее тренер-нутрициолог Юрий Брабечан заявил, что главным виновником набора веса является стресс, а не гормоны. По его словам, также похудению мешают недосып и усталость.

