Носиков: ВСУ готовятся к круговой обороне Одесской области

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к круговой обороне Одесской области. Об этом сообщил глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков в интервью YouTube-каналу «Штабквартира».

На кадрах он заявил, что на данный момент идет серьезная подготовка к обороне Одессы.

Вокруг региона, по словам Носикова, активно выстраивается защита: противотанковые рвы, минные заграждения, капканы. Кроме того, будут размещены кил-зоны, ловушки и капканы. Солдаты также учат местных жителей обращаться с оружием.

Ранее профессор и директор Института устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Россия начнет освобождение оставшихся областей Украины, если мирный договор не будет подписан.