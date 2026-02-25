Вышедший на улицу москвич с сейфом попал на видео

Полиция задержала москвича, получившего от обманутого подростка сейф с ₽1 млн.

Житель Москвы забрал у обманутого подростка родительский сейф со сбережениями. Мужчина попал на видео, которое предоставили «Ленте.ру» в столичном главке МВД России.

На кадрах виден подозреваемый, несущий сейф в подъезде. Он выходит на улицу.

В полицию обратился житель Москвы, рассказавший, что его 15-летний сын был обманут телефонным мошенником, который убедил отдать ему сейф с деньгами. В течение суток полицейские нашли подозреваемого, оказавшегося пособником аферистов.

По данным МВД, мошенники позвонили подростку и уговорили поменять ключи от домофона, он сообщил им код из СМС, после чего аферисты стали звонить ему уже от имени сотрудников госорганов. Мальчику сказали, что его личный кабинет на госпортале взломан и для безопасности необходимо передать сбережения родителей. К нему домой на Очаковское шоссе приехал курьер мошенников и забрал сейф, в котором находились наличные в сумме более миллиона рублей.

Задержанный 25-летний москвич рассказал, что вскрыл сейф и отдал деньги сообщнику. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Краснодара похитил сейф с 25 миллионами рублей у своего пожилого знакомого.