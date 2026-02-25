Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:30, 25 февраля 2026Силовые структуры

Вышедший на улицу москвич с сейфом попал на видео

Полиция задержала москвича, получившего от обманутого подростка сейф с ₽1 млн.
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Житель Москвы забрал у обманутого подростка родительский сейф со сбережениями. Мужчина попал на видео, которое предоставили «Ленте.ру» в столичном главке МВД России.

На кадрах виден подозреваемый, несущий сейф в подъезде. Он выходит на улицу.

В полицию обратился житель Москвы, рассказавший, что его 15-летний сын был обманут телефонным мошенником, который убедил отдать ему сейф с деньгами. В течение суток полицейские нашли подозреваемого, оказавшегося пособником аферистов.

По данным МВД, мошенники позвонили подростку и уговорили поменять ключи от домофона, он сообщил им код из СМС, после чего аферисты стали звонить ему уже от имени сотрудников госорганов. Мальчику сказали, что его личный кабинет на госпортале взломан и для безопасности необходимо передать сбережения родителей. К нему домой на Очаковское шоссе приехал курьер мошенников и забрал сейф, в котором находились наличные в сумме более миллиона рублей.

Задержанный 25-летний москвич рассказал, что вскрыл сейф и отдал деньги сообщнику. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Краснодара похитил сейф с 25 миллионами рублей у своего пожилого знакомого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    В России резко выросли продажи одного типа машин

    Очевидцы рассказали об обстоятельствах исчезновения девятилетней российской школьницы

    В России оценили требования Украины по возвращению мирных жителей Курской области

    Задержан подозреваемый в гибели восьми китайских туристов подо льдом Байкала

    Пропавшую 24 года назад женщину нашли живой

    На обшивке пассажирского самолета обнаружили пулевое отверстие

    Гору камней показал мужчина ФСБ и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok