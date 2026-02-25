В Windows 11 из-за ошибки исчез курсор

Из-за ошибки в Windows 11 в почтовой программе Outlook исчез курсор

Пользователи программы Outlook в Windows 11 пожаловались на исчезновение курсора. На это обратило внимание издание Bleeping Computer.

По мнению авторов медиа, проблема имеет массовый характер. Она проявляется во время работы с Outlook — это почтовый клиент, встроенный в Windows 11 и ранние версии операционной системы (ОС). «Мой курсор мыши перестал отображаться во время работы с Outlook», — заметил один из пользователей, оставивших жалобу на сайте Microsoft. Другой заметил, что отсутствие указателя мешает ему работать.

«Хотя указатель мыши отсутствует, цвет письма в списке сообщений будет меняться при наведении на него курсора», — отреагировали в Microsoft. В компании заметили, что проблема также была обнаружена в других программах пакета Microsoft 365, но чаще всего она проявлялась именно в почтовом клиенте.

Специалисты компании пообещали исправить неполадку в ближайшем обновлении. В качестве временной меры решения проблемы они посоветовали выполнить перезагрузку компьютера — оказалось, что иногда это помогает.

В конце февраля стало известно, что в текстовый редактор «Блокнот» впервые добавят поддержку изображений. Функция будет включена по умолчанию.