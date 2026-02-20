Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:19, 20 февраля 2026Наука и техника

«Блокнот» из Windows получит важное обновление

Текстовый редактор «Блокнот» впервые получит поддержку изображений
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

В текстовый редактор «Блокнот» впервые добавят поддержку изображений. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Источники в Microsoft рассказали, что в программе появится поддержка работы с изображениями. Журналисты обратились в компанию, где им подтвердили, что «Блокнот» с функциями работы с изображениями действительно тестируется инженерами корпорации.

Как выяснилось, новая важная опция позволит простейшему текстовому редактору работать с картинками. В Microsoft отметили, что функция не требует много ресурсов операционной системы (ОС), поэтому ее надеются без проблем развернуть на компьютерах пользователей.

В материале говорится, что функция работы с изображениями будет включена по умолчанию в новых версиях программы, однако опцию можно отключить через настройки. При этом пока неизвестно, когда Microsoft начнет распространять новую версию «Блокнота».

«Блокнот» (Notepad) — простейший текстовой редактор и одна из старейших программ для Windows. Первая версия утилиты появилась в 1985 году — вместе с выходом Windows 1.0.

Ранее стало известно, что в Windows 11 появился встроенный сервис тестирования скорости интернета. Соответствующая утилита интегрирована в панель задач.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились слухи о тайной разработке властей Украины

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Россиянам объяснили рост спроса на автомобили с пробегом из одной страны

    В центре Москвы перекрыли движение

    Поступления в бюджет от налогов с вкладов взлетели

    Надругавшийся над телом пенсионерки россиянин сел на 15 лет

    В ЕС назвали возможное условие отказа Украины от территорий

    Планирующим купить квартиру в новостройке россиянам дали совет

    Россиянка устроила потасовку на борту самолета из-за откинутого кресла попутчицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok