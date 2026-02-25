Реклама

06:54, 25 февраля 2026Мир

Залужный опозорился во время выступления в Британии

Залужный не смог высказаться по-английски во время выступления в Британии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Martyn Wheatley / i-Images / Global Look Press

Выступление посла Украины в Великобритании Валерия Залужного на форуме Chatham House в Королевском институте международных отношений (признан в России нежелательной организацией) закончилось конфузом. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что дипломат плохо владеет английским языком. Потому Залужный читал текст с листа по слогам: допускал много ошибок и периодически запинался.

Ранее Залужный рассказал «о глубоком расколе» во взаимоотношениях с Зеленским. Также экс-главком раскритиковал стратегию ВСУ. По его мнению, она опирается на нереалистичные представления о численности войск и недостаточном внедрении новых технологий.

