Залужный открыл в Британии первый украинский оборонный завод

Залужный открыл первый в Британии украинский оборонный завод Ukrspecsystems
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Phil Noble / Reuters

Посол Украины в Лондоне, экс-главком украинской армии Валерий Залужный открыл первый в Британии украинский оборонный завод Ukrspecsystems. Об этом генерал сообщил в своем Telegram-канале.

«Первый украинский оборонный завод — производственный комплекс компании Ukrspecsystems — начинает работать в Великобритании», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что запуск нового завода усиляет стратегическое партнерство Украины и Великобритании.

Ранее Залужный, выступая на форуме по международной безопасности, опозорился уровнем владения английского языка. Украинский посол читал текст с листа по слогам, допускал много ошибок в произношении и периодически запинался.

