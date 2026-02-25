Застройщики стали чаще затягивать со сдачей домов

ЕРЗ.РФ: Доля новостроек, сданных с задержкой, выросла до 35 %

Российские девелоперы стали все чаще сдавать проекты с опозданием. Своими данными с агентством РИА Новости поделились в пресс-службе Единого ресурса застройщиков России (ЕРЗ.РФ).

По статистике портала, доля новостроек со сдвинутыми сроками сдачи выросла за 2025 год на 18 процентов, достигнув 35 процентов. Средняя длительность задержки вместе с тем сократилась на 19 процентов, до пяти месяцев. В прошлом году сроки сдачи в большинстве случаев растягивали больше чем на год (8,1 процента домов). От месяца до трех дольше положенного выдавали ключи в 6,7 процента случаев, меньше месяца — 4,3 процента. Вовремя были введены в эксплуатацию 14,2 процента новостроек, досрочно — 50,8 процента.

Чаще всего со сдачей квартир опаздывали в Дагестане, Хабаровском крае, Вологодской, Ленинградской и Омской областях. Наименьшая доля задержек зафиксирована в Коми, Кировской, Смоленской и Брянской области, а также в Забайкалье. Самые дисциплинированные застройщики были замечены в Новгородской области, Чечне, Калмыкии и на Алтае.

Такие задержки аналитики объясняют недостаточными накоплениями на счетах эскроу: к моменту сдачи объекта суммы на эскроу-счетах девелоперов покрывают только 70 процентов от суммы кредита. Изначально ставка по кредиту составляет порядка 10-11 процентов, но после раскрытия эскроу-счетов автоматически увеличивается до рыночной, поэтому для застройщиков выгоднее продлевать срок ввода, пользуясь пониженной ставкой.

Ранее сообщалось, что крупные российские застройщики сдают с нарушением графика каждый восьмой квадратный метр жилья. Среди причин такой тенденции называют непредсказуемые цены на стройматериалы, высокую стоимость кредитов, дефицит кадров, политику ЦБ, закрытие массовой льготной ипотеки и отмену моратория на неустойку за срыв сроков.