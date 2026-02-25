Реклама

10:24, 25 февраля 2026Мир

Заявления Зеленского о территориях описали фразой «катастрофический провал»

Мема: Заявления Зеленского о территориях говорят о катастрофическом провале НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о территориях свидетельствуют о серьезном провале НАТО. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Он написал, что Зеленский признал недостаточное количество людей для возвращения территорий и призвал увеличить финансирование и поставки вооружений. По словам Мемы, политика провала Украины продолжается, а Россия продолжает достижение своих целей.

«Это катастрофический провал для всего НАТО, который должен понять на данном этапе, что стратегическое поражение России на Украине невозможно», — отметил финский политик.

Он также подчеркнул, что лидеры стран Европы, до сих пор верящие в возможную победу Украины, потеряли связь с реальностью.

Ранее народный депутат Украины Юрий Камельчук заявил, что украинцы могут выйти на массовые протесты, если условия мирного урегулирования конфликта с Россией покажутся им «несправедливыми».

