15:40, 25 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский отреагировал на вскрывшиеся планы Запада вооружить Киев ядерной бомбой

Зеленский заявил, что у Киева нет в наличии ядерного оружия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Службы внешней разведки (СВР) России о планах Франции и Великобритании вооружить Украину ядерным оружием. Свое заявление он сделал во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре, передает агентство УНИАН в Telegram-канале.

Накануне СВР России сообщила, что Париж и Лондон планируют поставить Киеву ядерную бомбу. По их информации, Великобритания и Франция намерены замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.

Зеленский назвал данные разведки «элементом политического давления», «подготовкой к международным и трехсторонним переговорам» и «реакцией на дискуссии в Европе о создании "ядерного щита"». Он также добавил, что заявление может быть «крайне опасным», призвав другие ядерные державы отреагировать.

«На Украине нет ядерного оружия, увы. Вы знаете обстоятельства, когда у Украины было это оружие и когда не стало», — заявил Зеленский.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала на то, что пока у Украины «еще есть какие-то ограничители» в военной сфере, которые могут исчезнуть в случае передачи ей ядерной бомбы. Дипломат добавила, что страны Запада не осознают, что создали монстра в лице Украины, который «сожрет их первыми».

