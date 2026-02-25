Реклама

Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Зеленский подтвердил телефонный разговор с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidence / Globalookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и раскрыл его подробности.

По словам политика, на связи также находились спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и его советник и зять Джаред Кушнер. Обсуждались вопросы, над которыми на двусторонней встрече в Женеве будут работать представители Киева и Вашингтона, а также подготовка к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта.

«Рассчитываем, что она позволит перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов. Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и, наконец, закончить войну», — сказал Зеленский.

О телефонном разговоре ранее сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленный источник. Темы переговоров не раскрывались. Позднее советник Зеленского Дмитрий Литвин уточнил, что беседа длилась около получаса.

