Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:52, 25 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский заявил о новой встрече делегаций России и Украины

Зеленский анонсировал новую встречу делегаций России и Украины в течение 10 дней
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine / Reuters

Новая встреча делегаций России и Украины может пройти в течение 10 дней. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Укринформ» в Telegram.

По его словам, в ходе трехсторонних переговоров в Женеве прозвучали положительные сигналы касаемо обмена военнопленными. Украинский лидер добавил, что Киев передал Москве информацию о количестве украинцев, которых намерен вернуть из плена.

«В течение 10 дней должна состояться встреча с РФ, на которой будет вынесен этот вопрос», — анонсировал Зеленский.

Ранее украинский лидер обратился к президенту России Владимиру Путину. Он заявил о готовности к встрече для завершения конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подчиненная Зеленскому бригада ВСУ потребовала вывода личного состава с фронта

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Телеведущая похвалила ягодицы коллеги и заставила ее покраснеть от смущения

    Хейли Бибер без бюстгальтера стала лицом журнала Vogue

    Российский «Торнадо-С» оборудовали спутниковой системой ГЛОНАСС

    Россиянам пообещали потепление

    Российская тревел-блогерша описала жизнь наркоманов в США фразой «улицы зомби»

    На российской реке появились «блины»

    Россияне стали чаще отказываться от одного вида кредитов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok