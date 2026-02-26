Американцы стали сомневаться в умственных способностях Трампа

CNN: Все большее число американцев сомневается в умственных способностях Трампа

Все большее число американцев сомневается в умственных способностях президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на результаты опросов сообщает телеканал CNN.

«Спустя год после начала четырехлетнего срока Трампа опросы показывают, что американцы не только все больше недовольны его работой, но и все больше беспокоятся о его умственных способностях», — говорится в публикации.

По данным опроса Reuters-Ipsos, более 60 процентов американцев согласны с тем, что Трамп c возрастом «стал более склонным к непредсказуемому поведению», причем с этим утверждением согласились и 30 процентов республиканцев. Кроме того, результаты исследования показали снижение числа респондентов, считающих, что Трамп «в здравом уме и способен справляться с трудностями», с 53 процентов в 2023 году до 45 процентов в 2026-м.

Ранее журналист Адам Гэббатт в материале для британской газеты The Guardian написал, что Трамп во время публичных выступлений ведет себя все более странно, что ставит под сомнение его умственные способности.