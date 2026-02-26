Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
12:34, 26 февраля 2026Спорт

Австрийский лыжник оценил шансы Большунова составить конкуренцию Клебо на Олимпиаде

Фермойлен: Большунов не опередил бы Клебо ни в одной из гонок на Олимпиаде
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Federico Modica / NordicFocus / Getty Images

Австрийский лыжник Мика Фермойлен оценил шансы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова составить конкуренцию 11-кратному победителю Игр Йоханнесу Клебо на ОИ-2026 в Италии. Об этом сообщает Sport24.

По мнению австрийца, россиянин не смог бы опередить норвежца ни в одной из гонок. «Проблема в том, что сейчас во всем мире нет вообще никого, кто мог бы с ним сравниться», — заявил Фермойлен.

Он также отказался считать Большунова лучшим лыжником России. По словам австрийца, на данный момент таковым является Савелий Коростелев.

Клебо на Играх в Италии выиграл все шесть гонок, в которых участвовал, установив рекорд по числу побед на зимних Олимпиадах. Большунова не допустили до соревнований, после чего он назвал их цирком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали инцидент с катером у берегов Кубы

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Требование Джигана взыскать с Самойловой 310 миллионов рублей опровергли

    В Госдуме высказались о возможности штрафов за VPN

    В Колумбии произошло извержение грязевого вулкана

    Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС

    Минобороны сообщило подробности об ответном массированном ударе по Украине

    Российские маркетплейсы начали терять продавцов

    Путин встретится с Лукашенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok