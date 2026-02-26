Реклама

Буданов сделал резкое заявление о территориях

Буданов: Украина неизбежно вернет контроль над всеми территориями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразил уверенность в том, что Киев вернет контроль над всеми утраченными территориями. Его слова приводит РБК-Украина.

Как утверждает Буданов, такое развитие событий «неизбежно». «Территории — главный вопрос. Все остальное — второстепенное. Я уверен, что украинский народ отвергнет любые замыслы относительно нашей земли», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новая трехсторонняя встреча по Украине, скорее всего, пройдет в Абу-Даби в начале марта. Он подчеркнул, что к этим переговорам уже больше готовности.

