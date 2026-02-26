Реклама

22:32, 26 февраля 2026

Зеленский рассказал о дате трехсторонней встречи в Абу-Даби

Зеленский: Трехсторонняя встреча в Абу-Даби может состояться в начале марта
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Трехсторонняя встреча Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию конфликта на Украине, скорее всего, пройдет в Абу-Даби. Она может состояться уже в начале марта, о чем заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает его слова Telegram-канал издания «РБК-Украина».

Как заявил политик, к этим переговорам уже больше готовности. «Нужно финализировать все, чего удалось достичь для реальных гарантий безопасности, и подготовить встречу на уровне лидеров», — заявил Зеленский, добавив, что подобный формат может решить многие вопросы.

Ранее украинское издание «Общественное» сообщило, что Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп поговорили по телефону и обсудили решение территориального вопроса.

26 февраля стало известно, что в Женеве начались новые переговоры между США и Украиной. Со стороны Киева на встрече присутствовали глава украинской переговорной группы Рустем Умеров, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и министр экономики страны Алексей Соболев.

