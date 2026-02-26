Реклама

17:30, 26 февраля 2026Из жизни

Дочь бывшего принца Эндрю принцесса Евгения улыбнулась после ареста отца

Младшую дочь бывшего принца Эндрю заметили улыбающейся после его ареста
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: HOLLIE ADAMS / Reuters

Принцесса Евгения, младшая дочь бывшего принца Эндрю, которому британская полиция предъявила обвинения из-за связей с Джеффри Эпштейном, впервые попала в объективы папарацци после ареста отца. Об этом сообщает People.

35-летнюю Евгению, хранившую молчание с тех пор, как Эндрю Маунтбеттен-Виндзора задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением, заметили в Лондоне. Принцесса выглядела расслабленной и беззаботной. Вместе с мужем Джеком Бруксбэнком она зашла в кафе в районе Ноттинг-Хилл, где, по словам очевидцев, смеялась и шутила со знакомой, не пытаясь прятаться от камер. Источник издания подтвердил, что девушка казалась счастливой и несколько раз улыбнулась.

На фоне скандала, разразившегося после публикации новых материалов по делу Джеффри Эпштейна, к Евгении и ее сестре Беатрис приковано внимание прессы. По данным инсайдеров, сестры «складывают кусочки головоломки», начиная осознавать, что родители, возможно, их использовали. Однако, как отмечают близкие, отец в любом случае остается отцом.

В обнародованных письмах фигурируют упоминания о встречах принцесс с осужденным финансистом-педофилом, организованных их матерью герцогиней Йоркской Сарой Фергюсон.

Ранее сообщалось, что после ареста Эндрю Маунтбеттен-Виндзора его дочери отказались с ним общаться под предлогом защиты собственных детей. «Они хотят оградить детей от происходящего», — рассказал неназванный источник.

