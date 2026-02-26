Дочь бывшего принца Эндрю принцесса Евгения улыбнулась после ареста отца

Младшую дочь бывшего принца Эндрю заметили улыбающейся после его ареста

Принцесса Евгения, младшая дочь бывшего принца Эндрю, которому британская полиция предъявила обвинения из-за связей с Джеффри Эпштейном, впервые попала в объективы папарацци после ареста отца. Об этом сообщает People.

35-летнюю Евгению, хранившую молчание с тех пор, как Эндрю Маунтбеттен-Виндзора задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением, заметили в Лондоне. Принцесса выглядела расслабленной и беззаботной. Вместе с мужем Джеком Бруксбэнком она зашла в кафе в районе Ноттинг-Хилл, где, по словам очевидцев, смеялась и шутила со знакомой, не пытаясь прятаться от камер. Источник издания подтвердил, что девушка казалась счастливой и несколько раз улыбнулась.

На фоне скандала, разразившегося после публикации новых материалов по делу Джеффри Эпштейна, к Евгении и ее сестре Беатрис приковано внимание прессы. По данным инсайдеров, сестры «складывают кусочки головоломки», начиная осознавать, что родители, возможно, их использовали. Однако, как отмечают близкие, отец в любом случае остается отцом.

В обнародованных письмах фигурируют упоминания о встречах принцесс с осужденным финансистом-педофилом, организованных их матерью герцогиней Йоркской Сарой Фергюсон.

Ранее сообщалось, что после ареста Эндрю Маунтбеттен-Виндзора его дочери отказались с ним общаться под предлогом защиты собственных детей. «Они хотят оградить детей от происходящего», — рассказал неназванный источник.