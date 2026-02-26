Реклама

Дослужившаяся до звания подполковника полиции россиянка отказалась проверять бордели

Суд Петербурга арестовал подполковника полиции Лелинову за помощь притонам
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Сергей Пономарев / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 24 апреля начальника 2 отделения 12 отдела оперативно-разыскной части (ОРЧ) уголовного розыска №4 подполковника полиции Ольгу Лелинову, обвиняемую в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по ходатайству следствия. Из материалов уголовного дела следует, что Лелинова с 2021-го по 2025 год оказывала покровительство организаторам борделей, за что получала от них денежные средства, услуги имущественного характера. Также обвиняемая использовала хозяев притонов в качестве источников оперативной информации с целью повышения показателей своей служебной деятельности. Она выходила за пределы своих полномочий, отказываясь проводить проверочные мероприятия в отношении них, отмечается в материалах.

25 февраля следователь предъявил Лелиновой обвинение. Вину она не признала. У суда просила домашний арест, однако получила отказ.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске арестована бывшая начальница федерального казенного учреждения «Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Хабаровскому краю» Татьяна Мисайлова.

