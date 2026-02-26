Реклама

Джиган потребовал с Самойловой 310 миллионов рублей на фоне развода

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, потребовал от жены Оксаны Самойловой долю за совместно нажитое имущество на фоне предстоящего развода. Подробности публикует Mash.

Всего музыкант захотел получить долю в 310 миллионов рублей. Известно, что между супругами подписан брачный договор, составленный в 2020-м году, однако певец имеет право его оспорить. По данным Mash, Джиган якобы готовит доказательства, что был невменяем во время подписания договора, так как на тот момент находится в нестабильном эмоциональном состоянии.

Отмечается, что общая стоимость имущества пары — 620 миллионов рублей. В их владение, в частности, входят особняк в Подмоскове за 350 миллионов рублей, несколько квартир в Москве, фермерское хозяйство, еще один дом, а также машины Rolls-Royce Ghost, Tesla Cybertruck, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz S-класса и Volkswagen Multivan.

Ранее Джиган назвал падальщиками и коршунами мужчин, которые «кружат» вокруг Самойловой на фоне развода пары. Рэпер пригрозил, что таких людей ждет незавидная участь.

