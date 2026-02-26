Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:31, 26 февраля 2026Наука и техника

Названы самые ожидаемые игры

TechSpot назвала самые ожидаемые игры 2026 — GTA VI, 007: First Light, Replaced
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Rockstar Games

Журналисты издания TechSpot перечислили самые ожидаемые среди геймеров игры 2026 года. Список доступен на сайте медиа.

В первую очередь авторы назвали 007: First Light, которая расскажет историю происхождения спецагента Джеймса Бонда. Игра выйдет на консолях и персональных компьютерах 27 мая. Также они отметили Replaced, разработка которой началась еще в 2018 году, новую игру культовой серии Fable и очередную часть стратегии в реальном времени Warhammer 40K: Dawn of War 4.

В список включили Phantom Blade Zero — ролевую игру для фанатов Sekiro: Shadows Die Twice, Stellar Blade и Black Myth: Wukong. Control Resonant станет продолжением знаменитой игры Control от студии Remedy, она должна появиться до конца года. Кроме того, журналисты отметили, что очень ждут Diablo 4: Lord of Hatred - игра анонсирована на 28 апреля. Одной из самых ожидаемых игр 2026 года оказалась GTA VI.

Также в подборку включили Subnautica 2, Forza Horizon 6, Crimson Desert, Slay the Spire 2, Gears of War: E-Day, Star Wars: Zero Company, Gothic 1 Remake и Resident Evil Requiem.

«Ожидайте сиквелы и ремейки любимых классических игр, потенциальные инди-хиты и высокобюджетные блокбастеры от крупных студий», — заключили журналисты.

В начале февраля издатель Take-Two Interactive подтвердил, что GTA VI выйдет 19 ноября. Тайтл появится сразу в цифровом виде и на дисках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Зеленским по телефону. Президент США назвал желаемый срок завершения конфликта на Украине

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    В США предрекли Зеленскому конец жизни после завершения конфликта с Россией

    Названы самые ожидаемые игры

    ВС России уничтожили блиндажи и укрытия ВСУ

    Изменение роли США в переговорах по Украине оценили

    19-летний мужчина поджег вагину партнерши

    Странная находка вековой давности поставила в тупик пользователей сети

    Стало известно об угрозе всему миру из-за госдолга США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok