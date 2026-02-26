Стало известно о возможной блокировке Telegram в начале апреля

19:00, 26 февраля 2026Россия

Госдума приняла закон о запрете на выдачу государствам категории иностранцев

Госдума приняла закон о запрете на выдачу иностранцев, служивших в ВС России
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о запрете на выдачу другим государствам иностранцев, служивших в Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Уточняется, что инициатива направлена на усиление правовой защиты состоящих в рядах Российской армии иностранцев, которым в их государствах грозит уголовное преследование или исполнение приговора.

Сейчас на рассмотрении Госдумы также находится документ, запрещающий депортацию иностранцев, служивших в ВС России и участвовавших в боевых действиях в составе российских войск. 21 января законопроект приняли в первом чтении.

За время специальной военной операции (СВО) неоднократно сообщалось о случаях уголовного преследования и последующего тюремного заключения участвовавших в ней иностранцев в их родных государствах. Генпрокуратура Азербайджана пригрозила своим гражданам пожизненными сроками за службу в ВС России в зоне конфликта с Украиной. Кроме того, в октябре в Узбекистане жителя страны, отправившегося на спецоперацию из российской колонии строгого режима, осудили на три года тюрьмы за наемничество.

