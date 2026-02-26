Иностранец описал зиму в России словами «после такого уже сложно удивляться чему-то еще»

Иностранец Махил Снейп описал зиму в России словами «после такого уже сложно удивляться чему-то еще». О занятиях и активностях в это время года, опробованных после переезда, он написал в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

«Между русскими и голландцами есть что-то общее — любят купаться зимой. В России купаются 19 января, а в Голландии люди бегут в море 1 января. У нас эта традиция называется "новогоднее погружение" (Nieuwjaarsduik)», — написал он. Снейп поделился, что первый раз он прыгнул в снег, а затем и погрузился в прорубь в Сибири недалеко от реки Ангара.

Также он вспомнил, как в Югре на замерзшем озере ловил рыбу из прорубя. «А потом была вкусная уха в морозе на костре. Так я впервые попал на рыбалку зимой. И даже поел суп из рыбы, которую я поймал», — рассказал блогер. Кроме того, в России Снейп попробовал катание на снегоходе — на плато Маньпупунер на Урале.

По словам иностранца, на самом деле зима в России — это отказ от привычки ставить машину на ручник, хорошо ее прогревать и очищать от снега. Кроме того, голландец оценил катания с горки на обычной картонке. «Никогда не думал о таком способе. А здесь отлично работает! В России для всего есть решение же, правда?» — написал автор блога.

Он добавил, что с переездом в холодное время года оценил важность активного образа жизни, так как энергии становится меньше, если редко выходить из дома. Также иностранец рассказал, что Россия научила его выбирать специализированную зимнюю обувь и не забывать про варежки.

Ранее объездивший мир кругосветчик описал зиму в России фразой «такой холод нигде не испытывал». По его словам, в Сибири он столкнулся с самыми низкими температурами в своей жизни.

