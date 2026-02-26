Реклама

Наука и техника
14:24, 26 февраля 2026Наука и техника

iPhone 16 подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 16 подешевел в России до 54 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Cтоимость iPhone 16 упала на российском рынке до 54 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа подчеркнули, что Apple не сняла iPhone 16 с производства и с полок магазинов, но после выхода iPhone 17 модель значительно подешевела. В конце февраля базовый смартфон 2024 года на маркетплейсах начали предлагать за 54 тысячи рублей.

Для сравнения, год назад телефон продавали за 60 тысяч рублей. В декабре его можно было купить за 56 тысяч рублей. Авторы издания объяснили, что дешевле всего iPhone 16 можно купить в небольших офлайн-магазинах при расчете наличными деньгами.

Смартфон iPhone 16 вышел с корпусом из алюминия и стекла, 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 герц, процессором A18 и 8 гигабайтами оперативной памяти. В базе девайс получил 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели устройства находится двойная камера с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Гаджет оснащен батареей емкостью 3561 миллиампер-час.

В конце февраля стало известно, что стоимость iPhone 17 упала на российском рынке до новой рекордной отметки. Аппарат оказался доступен за 70 тысяч рублей.

