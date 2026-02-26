Реклама

15:27, 26 февраля 2026Спорт

Комментатор UFC рассказал о сорвавших бой Емельяненко в промоушене русских гангстерах

Роган рассказал о сорвавших бой Емельяненко в промоушене русских гангстерах
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Федор Емельяненко

Федор Емельяненко. Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Globallookpress.com

Американский актер, стендапер и комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган на своем YouTube-канале рассказал о сорвавшемся бое в рамках промоушена с участием российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко.

По его словам, россиянина на пике карьеры хотели свести на турнире организации с американцем Кейном Веласкесом. «Но им пришлось иметь дело с русскими гангстерами, которые хотели заполучить часть промоушена. Все было очень противоречиво. UFC даже пришлось усилить меры безопасности», — заявил Роган.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт назвал условие проведения турнира промоушена в России. «Трамп и Путин должны разобраться с этим», — заявлял он. Последний турнир UFC в России прошел в Москве в ноябре 2019 года.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. В октябре 2021-го он возглавил первый в истории американской организации турнир в России. Емельяненко провел 48 боев по правилам смешанных единоборств. В 40 поединках он победил, семь раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

