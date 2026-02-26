Кучеров достиг отметки в 700 передач за карьеру в НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров достиг отметки в 700 передач в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс», которая прошла в ночь на четверг, 26 февраля, россиянин забросил шайбу и сделал две голевые передачи. Теперь на его счету 701 ассист и 387 голов за карьеру в НХЛ.

Матч завершился победой «Тампы» со счетом 4:2. Команда Кучерова выиграла шестой матч подряд.

32-летний Кучеров выступает в НХЛ с 2013 года. Все это время он играет за «Тампу», в составе которой дважды брал Кубок Стэнли.