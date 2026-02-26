Meizu перестанет выпускать смартфоны

Interface News: Meizu закроет бизнес по производству смартфонов

Китайская корпорация Meizu может прекратить выпускать смартфоны. Об этом сообщает издание Interface News.

Meizu — китайский бренд, который выпускает смартфоны. В материале медиа говорится, что сразу несколько источников рассказали, что компания фактически прекратит свою деятельность. Подразделение закроют в марте. По информации инсайдеров, компания не может расплачиваться с партнерами и имеет задолженность перед сотрудниками.

Также отмечается, что подразделение Meizu Auto, которое задействовано в автомобильном бизнесе, сохранит свою независимость. Бренд Meizu сохранит его владелец Geely.

Авторы Interface News напомнили, что в январе представители Meizu намекали на сложную ситуацию в компании. Директор фирмы по маркетингу Ван Чжицян, выступая на публичном мероприятии, заявил, что значительный рост стоимости оперативной памяти повлиял на планы корпорации. Так, выпуск смартфона Meizu 22 Air пришлось отменить.

Журналисты напомнили, что в июле 2022 года Meizu, которая прекратила производить смартфоны, приобрела одна из дочерних компаний Geely. Новые руководители поставили перед сотрудниками амбициозную задачу «вернуться в пятерку лидеров на рынке телефонов среднего и высшего ценовых сегментов в течение трех лет».

В конце января источники издания Android Headlines рассказали, что компания Oppo может закрыть популярный бренд OnePlus. Такое решение примут из-за снижения продаж смартфонов и низких финансовых показателей подразделения.