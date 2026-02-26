Реклама

МИД обвинил ВСУ в использовании отравляющих веществ против российской армии и граждан

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прибегают к использованию отравляющих веществ против российских граждан и армии. На это указал директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в беседе с ТАСС.

«Украинские вооруженные формирования в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения», — сказал Логвинов.

Он пояснил, что речь идет об использовании соответствующих веществ в зоне проведения спецоперации. При этом, добавил Логвинов, все подобные случаи фиксируются и документируются компетентными органами.

В январе депутат Госдумы Юрий Швыткин допустил, что ВСУ могут использовать ядовитые вещества против России на фронте.

