12:45, 26 февраля 2026Россия

Минобороны сообщило подробности об ответном массированном ударе по Украине

Минобороны: ВС России ударили по предприятиям ВПК на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 26 февраля нанесли ответный массированный удар по объектам на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью, в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Атака была нацелена на предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также объекты энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо того, удары пришлись по военным аэродромам.

По данным оборонного ведомства, все цели удара были достигнуты, назначенные объекты — поражены.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь с 25 на 26 февраля уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. БПЛА были уничтожены над Брянской, Тульской, Калужской, Белгородской и Воронежской областями, а также акваториями Черного и Азовского моря.

