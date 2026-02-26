Москвичку избили за попытку спасти соседского мальчика от пьющей матери

112: Москвичка пыталась спасти соседского ребенка от пьющей матери и была избита

Москвичка пыталась спасти соседского ребенка от пьющей матери, однако родительница избила ее. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что женщина по имени Алиса переехала в новую квартиру прошлым летом и познакомилась с соседским мальчиком. По словам собеседницы издания, мать ребенка практически не занимается его воспитанием и злоупотребляет алкоголем.

Конфликт между женщинами разгорелся 23 февраля после того, как Алиса забрала к себе мальчика, который целый день не мог попасть в свою квартиру и простоял на холоде. «Когда девушка вернулась и увидела несчастного ребенка, то забрала его и обратилась в органы. На следующий день буйная соседка ворвалась в ее квартиру и избила девушку», — сообщает издание. Отмечается, что после этого Алиса написала заявление в полицию.

